غرفة طوارئ بحري: ازدياد حالات الاشتباه بحمى الضنك

الخرطوم: السوداني

كشفت غرفة طوارئ الخرطوم بحري، الخميس، عن زيادة حالات الاشتباه بحمى الضنك في أحياء المدينة.

وقال أحد مسؤولي غرفة الطوارئ في الخرطوم بحري، لـ”سودان تربيون”، إنهم “رصدوا أكثر من 50 حالة اشتباه بحمى الضنك، منها ثلاث وفيات خلال الأيام الماضية في أحياء المزاد والشعبية والدناقلة”.

وأشار إلى أن التشخيص اعتمد على أعراض حمى الضنك وفق البروتوكولات الطبية، وليس الفحص المعملي أو الاختبارات السريعة بسبب عدم توفرهما في الخرطوم بحري.

ولفت إلى ظهور حالات اشتباه بحمى الضنك في أحياء شمبات وسط المدينة، لكن لم يتم تأكيدها.

وأضاف: “في البداية تشابهت أعراض حمى الضنك مع الملاريا، حيث تناول المصابون علاج الملاريا مما تسبب في الوفاة، قبل أن نتأكد من أنها حمى الضنك التي يمنع المصاب بها تناول المسكنات مثل بورفين وروفناك”.