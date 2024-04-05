نزوح (107,800) سُـوداني خلال الأسبوعين الماضيين

كتبت: سوسن محجوب

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق لشؤون الإنسانيّة بالسودان، إنّه خلال الأسبوعين الماضيين فقط، نزح (107,800) سُـوداني، حيث يوجد (6.5) مليون نازح داخلياً في جميع ولايات السُّودان، مع أعلى النسب في ولايات جنوب دارفور (11%)، ونهر النيل (11%)، وشرق دارفور (10.

وبحسب أحدث تقرير لـ(أوشا) تحصّلت عليه (السُّوداني)، فإنّ عدد النازحين ومنذ 15 أبريل 2023 بلغ 8.2 مليون شخص داخل وخارج السُّودان.

ولفت التقرير إلى أنّ النازحين نزحوا في الأصل من 12 ولاية، منهم نحو 55% من ولاية الخرطوم، تليها ولاية جنوب دارفور 15%، وشمال دارفور 9%، والجزيرة 8%، ووسط دارفور 4%، وغرب دارفور 4% وغيرها من الولايات. فيما بلغ عدد من نزح خارج السودان نحو 1.96 مليون شخص، وصل منهم 1.76 مليون شخص إلى البلدان المجاورة منذ 15 أبريل ـــ وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبذلك يصل إجمالي عدد النازحين داخل السُّودان وخارجه منذ منتصف أبريل 2023 إلى 8.5 مليون.

ونوّه التقرير الذي غَطّى حتى الخامس والعشرين من مارس المنصرم، أن الشركاء في المجال الإنساني تمكّنوا من الوصول إلى 2.3 مليون شخص بالمُساعدات المُنقذة للحياة منذ 1 يناير 2024، وفي الفترة المشمولة بالتقرير، وصل شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى 643000 شخص من خلال تدخُّلات النظافة، لافتاً إلى أنّ منظمة الصحة العالمية وشركاءها، دعمت تطعيم 4.5 مليون شخص ضد الكوليرا.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة، قدّم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي على إمكانية وصول المُساعدات الإنسانيّة ومشكلة الجوع في السُّودان.