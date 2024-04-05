لجان المقاومة الحصاحيصا: مقتل 4 وجرح آخرين في اشتباك بين مجموعتين من مليشيا الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إنّ المدينة شهدت مساء أمس، اقتتالاً مسلحاً بين مكونين من مكونات مليشيا الدعم السريع، نتج عنه 4 قتلى من المليشيا وعدد من الإصابات يتم إسعافهم بمستشفى رفاعة وتوجد أنباء عن انتقال القتال إلى محيط المستشفى.

وأوضح بيانٌ للجان مساء اليوم الجمعة، أن التواجد المسلح الكثيف والتباين بين مكونات المليشيا في المدينة ينذر بالمزيد من المشاكل الأمنية بالمدينة على هذه الشاكلة وإراقة المزيد من الدماء وسيكون مواطن المحليه خصوصاً ومواطن الولاية عموماً الطرف الأكثر تأثراً بمثل هذه الصراعات التي بدأت تأخذ الطابع القبلي والمناطقي داخل المليشيا.

وأكد البيان، خطورة الوضع في المدينة، ووصفها بأنها أسوأ منطقة في الجزيرة كلياً نسبةً لانفصال الجنود المتواجدين بها عن القيادة وعدم اتباع التعليمات مما أصبح واضحاً وملاحظاً يومياً.

وأشار البيان إلى أن المدينة تشهد هدوءاً نسبياً مع تحرك مسلح في شكل جماعات لإحدى المكونات المتصارعة بحثاً عن الأخرى.