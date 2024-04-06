المؤسسة التعاونية الوطنية تُقدِّم خدمات طبية مجانية لـ650 مواطناً بالإسكان

متابعات: السوداني

دشّنت المؤسسة التعاونية الوطنية، فعالية اليوم العلاجي المجاني بالثورة الحارة 95 الإسكان، وذلك بالتعاون مع مبادرة رمق الخيرية.

وشهد اليوم العلاجي حضوراً كثيراً من المواطنين الذين توافدوا من كل الحارات المجاورة في ظل الظروف الصعبة وعدم توفر الأدوية.

واشتمل اليوم العلاجي على مقابلة عيادات الباطنية والنساء والتوليد والأسنان والعيون والموجات الصوتية والأطفال والمعمل أطباء عموميين والصيدلية المجانية.

وقالت ممثلة مبادرة رمق، فاطمة بلّه، إن هذه المبادرة انطلقت منذ فترة، ولكن هذه أول مشاركة مع المؤسسة التعاونية الوطنية، والتي تكفّلت بكل متطلبات اليوم العلاجي، وهذا جهدٌ كبيرٌ وعملٌ مُقدّرٌ من القوات المسلحة لخدمة المواطنين، وأضافت: شراكتنا ستتواصل مع المؤسسة لتغطية كل الحارات وتقديم أكبر قدرٍ من الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد المشرف، على فعالية برنامج اليوم العلاجي، المقدم ركن عمار الفكي، مساعي المؤسسة التعاونية المستمرة لتقديم الخدمات المتنوعة وكل ما يحتاجه المواطنون، وتغطية كل أحياء محلية كرري، وقال إنّ عدد المواطنين الذين استفادوا من الخدمة حوالي 500 شخص، كما أن المؤسسة وفرت الأدوية لـ150 من أصحاب الأمراض المزمنة، مشدداً على جهود مبادرة رمق والفريق الطبي الذي نَفّــذ مبادرة اليوم العلاجي.