مياه الخرطوم: تشغيل المحطات والآبار وتوفير احتياجات الطوارئ خلال العيد

أم درمان: السوداني

أعلن مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، محمد علي العجب، عن توفير كل المطلوبات الاحتياطية من مواد التنقية والتعقيم لعطلة العيد، فضلاً عن تشغيل المحطات والآبار على مدار اليوم خلال أيام العيد.

وقال العجب في تصريحات صحفية اليوم السبت عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة، إنّ الهيئة وفّرت الاحتياجات الضرورية لغرف الطوارئ لإدارات المياه العاملة بالمحليات، لافتاً إلى توجيهات الوالي بضرورة إحكام التنسيق بين غرف العمليات العاملة بالمرافق الخدمية لتحقيق انسياب الخدمات بالشكل المطلوب للمواطن، مُشيراً إلى استعراضه لتقرير عن موقف الإمداد المائي وخدمات المياه بالولاية.