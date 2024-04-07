أحكامٌ بالسجن المؤبد والسجن عشر سنوات لمؤيدين لمليشيا الدعم السريع بالقضارف

القضارف: السوداني

أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف، برئاسة قاضيها مولانا الحسن النوش اليوم الأحد، حكماً بإدانة المدعو (م. ع. أ. ع) المشهور بـ(توباك) بالمادة 51/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وأوقعت عليه عقوبة السجن المؤبد.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم وهو من سكان قرية ود يوسف بمحلية القريشة بولاية القضارف قد نشر على صفحتة بالفيسبوك صوراً لمتمردي مليشيا الدعم السريع مع رسالة مكتوبة يؤيدهم فيها ويتمنى لهم النصر على القوات المسلحة.

وقد وجدت منشوراته، استهجاناً من أهل منطقته. وأقر المدان أمام المحكمة بالتهمة المنسوبة إليه.

كما أدانت ذات المحكمة، المدعو (أ. د. ع. خ) تحت ذات المادة المُشار إليها آنفاً وأوقعت عليه عقوبة السجن عشر سنوات اعتباراً من وضعه بالحراسة في 28 فبرير 2024م، حيث ضبطت الاستخبارات العسكرية مراسلات بين المتهم وأصدقائه على الماسنجر والواتساب يبدي فيها تأييده للقوات المتمردة مع تمنياته بأن يدخلوا إلى مدينة القضارف.

ووفقاً لما أوردته وكالة السودان للأنباء، فإن هذا المدان نزح إلى القضارف من الخرطوم بعد نشوب الحرب الحالية وهو يسكن في (لوكوندة سنترال)، وقد أوقفته الاستخبارات العسكرية للاشتباه في تبعيته لاستخبارات القوات المتمردة.