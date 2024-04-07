(السوداني) تنعي والدة المسلمي الكباشي مدير مكتب قناة الجزيرة بالسودان

ناشر صحيفة (السوداني) السيد جمال الوالي، والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة الصحيفة، يشاطرون الأستاذ المسلمي الكباشي، مدير مكتب قناة الجزيرة بالسودان، وإخوانه الأحزان في وفاة والدتهم التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية في العاصمة المصرية القاهرة، وسيتم نقل الجثمان إلى مدينة الدامر، حيث سيتم مواراتها الثرى هناك.

اللهم اغفر لها وأرحمها وأعفُ عنها وأكرم نُزُلها ووسِّع مرقدها وأسكنها فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهلها وصحبها الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

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