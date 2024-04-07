لجان مقاومة الحصاحيصا: مليشيا الدعم السريع تهاجم وتنهب قريتي ود الأمين والفقراء

الخرطوم: السوداني

هجمت مليشيا الدعم السريع أمس السبت، على قرية ود الأمين الحلاوين، وقامت بنهب القرية بالكامل وتفتيش كل المنازل بحثاً عن الأموال والذهب وقد توعدوا أهل القرية بالعودة مرةً أخرى، ولا توجد إصابات.

وقالت لجان مقاومة الحصاحيصا في بيان اليوم الأحد، إن مليشيا الدعم السريع، هاجمت قرية الفقراء ظهر أمس، ونشرت جنودها لبث الرعب والإرهاب بإطلاق الرصاص بكثافة في الهواء، وقامت بالتنكيل بالمواطنين بالضرب المبرح تمهيداً لنهب كامل للقرية استمر إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل مخلفة حالة من الفوضى والمُعاناة للمواطنين الصائمين الذين لم يتمكنوا من تحليل صيامهم إلّا بعد مغادرة المليشيا.

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