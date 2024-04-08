إيصال 60 طناً من لقاحات تطعيم الأطفال إلى ولايات دارفور

الخرطوم: السوداني

نجحت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية وبإشرافٍ مُباشرٍ من وزير الصحة الاتحادي ووكيل الوزارة في إيصال لقاحات تطعيم الأطفال إلى ولايات دارفور منذ آخر لقاح تم إرساله في أغسطس الماضي، حيث تمكّنت الوزارة عبر جهود جبّارة من قسم التبريد ببرنامج التحصين الموسع من إرسال لقاحات تكفي للوصول إلى كل الأطفال ومستهدف الروتين لأكثر من شهرين عبر معبر الدبة عن طريق مسارين، الأول شمل ولايتي جنوب وشرق دارفور، حيث تم استلام اللقاحات بسلام في مدينة نيالا، وجارٍ الترتيب لإرسال حصة شرق دارفور إلى مدينة الضعين. وشمل المسار الثاني، ولايات شمال، غرب ووسط دارفور، حيث تم استلام اللقاح بسلام في مدينة الفاشر وجارٍ الترتيب لإرسالها إلى مدينتي زالنجي والجنينة، على أن يبدأ التطعيم بجميع المراكز الصحية المختارة بولايات دارفور مُباشرةً.

وثمّنت وزارة الصحة، الجهود الجبّارة من قِبل الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية والتي ظلت تقوم بواجبها عبر البرامج المختلفة منذ اندلاع الحرب وحتى يومنا هذا، وإرسال هذه اللقاحات يأتي لتأكيد حرص وزارة الصحة من أجل حماية الأطفال والأمّهات من الأمراض التي يُمكن الوقاية منها بالتطعيم، وحرصها على توزيع الموارد لولايات السودان كَافّـة، حيث تتواصل الجُهُـود لاستمرار إيصال اللقاحات إلى جميع الولايات، وشملت اللقاحات (السل، الشلل، الخماسي، المكورات، الحصبة، التتانوس الدفتريا، السحائي، الحمى الصفراء، الشلل العضلي ولقاح كوفيد-١٩).

وأعربت وزارة الصحة، عن شكرها لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الضخم بالوزارة الاتحادية والمعنيين بوزارة الصحة بولايات دارفور، كما تُقدِّر وتُثمِّن جهود الشركاء، على رأسهم الصندوق العالمي لدعم اللقاحات والتحصين (قافي) ومنظمة اليونيسف لاستمراريتهم في دعم توفير اللقاحات في كل الظروف.

وأعربت وزارة الصحة، عن أملها في مساعدة المنظمات العالمية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية وبرامج التحصين الولائية، وتوفير كل الدعم بأنواعه لضمان وصول خدمات التحصين لكل الأطفال.