الأنبا صرابامون: البرهان يسعى للسلام بطريقة هادئة

بورتسودان: السوداني

أشاد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بدور الكنائس في تعزيز قيم التعايش والسلام في السودان.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم، وفد مجلس الكنائس السودانية برئاسة الأسقف حزقيال كندو رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية السودانية ومطران الخرطوم.

وقال الأسقف حزقيال كندو في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول قضايا السلام في السودان خاصة وأنه عانى كثيراً من ويلات الحروب، مشيداً بالدور الكبير للقوات المسلحة في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

من جانبه، أوضح الأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان وشمال السودان للأقباط الأرثوذكس أنهم لمسوا خلال اللقاء بأن رئيس مجلس السيادة يسعى للسلام بطريقة هادئة، معرباً عن أمله في أن يعم الأمن والسلام كل أرجاء السودان، وقال إن السودان عرف منذ قديم الزمان بأنه بلد أمن وسلام وطمأنينة.

إلى ذلك، قال القس عز الدين الطيب علي رئيس مجلس الكنائس السوداني إن اللقاء تطرق إلى قضايا العدل والسلام، مؤكداً دعم المجلس لكل ما من شأنه ترسيخ قيم السلام والتعايش السلمي في المجتمع، مبيناً أن اللقاء تناول أيضاً الانتهاكات التي تعرضت لها الكنائس خلال الفترة الماضية، وعمليات النهب التي طالتها من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة، مؤكداً أن ما قامت به المليشيات من انتهاكات ضد الكنائس لا تشبه قيم وتقاليد وموروثات الشعب السوداني.