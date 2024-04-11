إعلاميٌّ سودانيٌّ يستغيث من داخل دار الإيواء طالباً السفر إلى مصر  

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أطلق الإعلامي السوداني المذيع بالإذاعة الرياضية، مازن صلاح أمين، صوت استغاثة من مقر سكنه بمدينة عطبرة بدار الإيواء (مدرسة عباس بولاد) بعد أن ضاقت بهم سُـبُل الحياة بسبب الحرب والظروف السيئة داخل الدار، طالباً التكفُّل بمصاريف السفر له وأسرته إلى مصر.

وقال المذيع مازن لـ(السوداني): “أطلب المساعدة للخروج الى مكان أفضل أستقر فيه وأسرتي وشقيقي التوأم، ووجدت أن تكلفة السفر تبلغ مليار جنيه سوداني، كافية لإيصالنا والأسرة الى مصر، لأنّه ليس هناك خيارٌ أفضل والوضع داخل المدرسة صعبٌ جداً ونحن مُهدّدون بإخلاء المدرسة ثالث أيام عيد الفطر المبارك”.