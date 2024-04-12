لجنة “محامي الطوارئ” تُديـن بشدة اغتصاب فتاة على يد مجموعة من الدعم السريع بتوتي

الخرطوم: السوداني

أدانت لجنة “محامي الطوارئ” بشدة، الحادث المُروِّع الذي وقع في منطقة توتي بالخرطوم فجر أمس الأربعاء، عندما اقتحمت مجموعة تابعة لقوات الدعم السريع منزلًا “بجزيرة توتي بالخرطوم” وارتكبت جريمة اغتصاب بوحشية بحق الفتاة (س. م) تحت تهديد السلاح، وكما قامت بالاعتداء على المدنيين السلميين الذين اعترضوا على هذا الفعل الشنيع، مما أسفر عن مقتل أحد المدنيين وإصابة 6 أشخاص آخرين.

وقال بيانٌ للجنة “محامي الطوارئ” إنّ هذا الفعل المُشِـين يأتي في سياق الحروب والنزاعات المسلحة، وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، من بينها الاتفاقية الرابعة من جنيف للعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين للعام 1977، التي تحظر بشدة الاعتداءات الجنسية والجرائم الجنسية القسرية أثناء الحروب، مع إعلانها جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وتابع البيان: “نُـدين هذه الجريمة ونُحمِّـل قوات الدعم السريع المسؤولية كاملةً”.