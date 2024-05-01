اليونيسف تسلم مياه الخرطوم (50) طناً من مادة (البولمر)

أم درمان: السوداني

تسلمت هيئة مياه ولاية الخرطوم، (50) طناً من مادة (البولمر) المستخدمة في تنقية المياه، كتبرع من منظمة اليونيسف.

وقال مدير عام الهيئة، محمد علي العجب في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الهيئة تعمل جاهدة لتوفير الإمداد المائي للمواطنين بالولاية، وأوضح خلال اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة برئاسة والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أن الهيئة تسلمت (50) طناً من مادة (البولمر) المستخدمة في تنقية المياه، كتبرع من منظمة اليونيسف، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق لخطوات العمل الجارية في تأهيل محطة مياه بيت المال بأم درمان، وصيانة الخط الرئيسي الناقل للمياه أمام مقابر أحمد شرفي.