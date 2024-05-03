لدعمه قوات الدعم السريع.. هل يتربص الإنقلاب العسكري بكرسي (محمد كاكا) في تشاد؟

تشهد العلاقة السياسية والدبلوماسية بين السودان الذي يشهد حرباً أهلية مشتعلة منذ أبريل العام الماضي وتشاد التي تعيش في ظل حكومة إنتقالية، وعلى بعد أيام من إجراء إنتخابات رئاسية؛ حالة من الخلاف والتوتر بسبب الحوادث التي تقع على الحدود الممتدة بينهما – 1403 كم – ونتيجة تباين المواقف السياسية في الأزمات الإفريقية والدولية.

ومنذ شهر ديسمبر الماضي إشتعل الخلاف بين البلدين بعدما أبلغت وزارة الشؤون الخارجية التشادية السفارة السودانية في إنجمينا بقرار الحكومة تصنيف 4 دبلوماسيين من السودان العاملين في تشاد كشخصيات غير مرغوب فيها، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد. ورداً على هذا القرار أعلنت وزارة الخارجية السودانية طرد 4 دبلوماسيين تشاديين، لتشتعل الأزمة بين الدولتين.

التحرك التشادي وفقاً للمتحدث الرسمي بإسم الحكومة التشادية جاء رفضاً للتصريحات التي أدلى بها مساعد قائد الجيش السوداني عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن، ياسر العطا، والتي أكد فيها أن تشاد فتحت مطاراتها لنقل السلاح والذخيرة إلى قوات الدعم السريع، وكررها وزير الخارجية السابق، السفير علي الصادق، وأكد أن الخرطوم لن تعتذر عن تصريحات العطا حول دور تشاد في إيصال إمدادات إلى قوات الدعم السريع، وأن لدى السودان الأدلة والصور عبر الأقمار الصناعية وتصوير جوي تثبت أنها تدعم قوات الدعم السريع لوجستياً.

وتقول تقارير متداولة إن الخلاف بين البلدين قائم ولن ينتهي في القريب العاجل لاسيما بعد الأخبار الأخيرة التي كشفت عن مخطط إنقلابي يتم التجهيز له في 7 مايو الجاري ضد رئيس المجلس الإنتقالي التشادي والمرشح الأقوى لرئاسة البلاد، محمد كاكا إدريس ديبي، بالتعاون بين السودان، وعدد من الضباط رفيعي المستوى داخل المخابرات التشادية، بحجة عدم شفافية العملية الإنتخابية في البلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما تداولته وسائل الإعلام من مصادر من داخل المخابرات السودانية، كشفت حقيقة أن القوات المسلحة السودانية تسعى بشتى الطرق لإضعاف قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتي، والخطوة الأولى لتنفيذ ذلك متمثلة في قطع الدعم العسكري القادم من شرق وجنوب تشاد إلى قوات الدعم السريع.

ويقول مراقبون انه لتحقيق ذلك لابد من إقصاء الرئيس الحالي محمد إدريس ديبي من منصبه عن طريق إنقلاب عسكري يأتي بقيادي عسكري موالي للسودان.

على ذات الصعيد حذر مؤخراً الفريق أول ياسر العطا في خطابه أمام الجنود والضباط بقاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، كل من حكومة حفتر وحكومة ديبي، قائلًا: “أوقفوا هذا العبث.. نخشى أن تدور عليهم الدوائر، ونذكرهم بخبرة المخابرات السودانية.. والجيش السوداني لديه أيادي طويلة ومخالب وأنياب”.

وتعتبر تشاد أحد أهم خطوط الدعم اللجوستي لقوات الدعم السريع وفق ما جاء على لسان مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن في 7 مارس الماضي. وقال الحارث “إنه بعد اندلاع الحرب، أصبحت حدود تشاد خط الإمداد الأول للمليشيا بالسلاح والمؤن والمرتزقة لتواصل حربها ضد الشعب السوداني”.