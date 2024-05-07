القوات المسلحة تنفي علاقة منسوبيها بفيديو التمثيل بجثمان أحد القتلى

الخرطوم: السوداني

نفت القوات المسلحة بشدة علاقة أيٍّ من منتسبيها بفيديو يُظهر شخصين يرتديان زياً عسكرياً يقومان بالتمثيل ببقر وتقطيع جثمان أحد القتلى وتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، أن إعلام قوات الدعم السريع وأعوانهم حاولوا إلصاق تلك التهمة بالقوات المسلحة وادعاء أن مرتكبيها من منسوبينا.

وأكد أن هذه محاولات بائسة لم تنطلِ على شعب السودان الذي قابل هذه المحاولات بالسخرية وعدم التصديق لمعرفتهم بقواتهم المسلحة التي تلتزم طوال تاريخها الطويل بقوانين وأعراف الحرب وقواعد الاشتباك، على العكس من مليشيا آل دقلو التي شهد لها العالم أجمع بممارساتها الهمجية ومخالفتها لأي قانون أو عُرف أو قيم إنسانية والتي طالت العسكريين والمدنيين على السواء، من قتل للأسرى بدم بارد ونهب لممتلكات المواطنين واحتجاز قسري لأشخاص لا علاقة لهم بالقتال واغتصاب للنساء والقُصّر ودفن الموتى أحياءً والتمثيل بجثامين الشهداء، وتشهد بذلك جرائمهم النكراء في دارفور وكردفان والخرطوم ومدني وقرى الجزيرة التي لم تتوقف بها هذه الانتهاكات حتى هذه اللحظات.

وأكد البيان، أن من ظهروا بالفيديو لا علاقة لهم بأي من مكونات معركة الكرامة الوطنية من قوات ومستنفرين، ولا يرتدون أياً من أزياء القوات، مما يؤكد أنها تمثيلية سيئة الإخراج من صنع المليشيا وأعوانها وهي ليست الأولى منذ بداية هذه الحرب التي أوقدوا نيرانها وأعدوا لها منذ مدة طويلة.

وجدّد البيان، التأكيد على “التزامها وتقيدها الصارم بالقانون الدولي الإنساني والأعراف المنظمة للحرب كقوات وطنية محترفة تربأ بنفسها أن تنجر خلف ممارسات وأكاذيب مليشيا آل دقلو وأعوانها”.