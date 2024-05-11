لجنة المعلمين بالولاية الشمالية تدخل في إضراب مفتوح بالتزامن مع بدء العام الدراسي غداً

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة المعلمين بالولاية الشمالية، الدخول في إضراب مفتوح بالتزامن مع بدء العام الدراسي بالولاية المقرر غداً الأحد.

وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت، إنها حددت شروط استئناف العام الدراسي وبلّغت بذلك الجهات المسؤولة، وهي وضع ترتيبات سكن جيد لإيواء النازحين الذين يسكنون المدارس مع عمل الصيانة والتهيئة اللازمة بعد خروجهم ولم يتم ذلك، وتوفير مدخلات العملية التعليمية من كتاب مدرسي وإجلاس، خاصةً كتاب الصف الثالث متوسط ولم يتحقق هذا كاملاً، وصرف استحقاقات المعلمين كاملةً غير منقوصة أُسوةً بما تم في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، بصرف رواتب أشهر 8 و9 و10 و11 و12 لسنة 2023م، بالإضافة إلى البديل النقدي وبدل اللبس ومنحة العيدين ومنحة عيد الفطر 2024م وللأسف لم يتم ذلك، بل لم يتم حتى تصريح يوضح ما سيتم في هذه الحقوق.

ورفضت اللجنة فتح المدارس وأيِّ مُحاولة لاستئناف المدارس في ظل هذه المعطيات والظروف التي لا يستطيع المعلم أو الموظف تحمُّلها، وأشارت إلى أنّ الرواتب للعام 2024 لم تأت بأي زيادات تذكر لمجابهة زيادات الأسواق المضطردة يومياً ابتداءً من الخبز والسكر والزيت والمواصلات والأدوات المدرسية.