الدعم السريع تحتجز (30) مركبة وتمنع دخول المواد الغذائية إلى محلية أمبدة

أم درمان: مشاعر أحمد

كشف عضو غرفة طوارئ أمبدة فضّل حجب اسمه لـ(السوداني)، عن اشتباكات متقطعة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في شرق محلية أمبدة تجاه الـ15 وود البشير والسوق الشعبي.

وأشار إلى تبادل الضرب بالمدافع الثقيلة، مع ضرب الطيران قبل يومين على الناحية الجنوبية تصل إلى منطقتي الصالحة وجبل أولياء.

وأشار إلى إغلاق الطريق الذي يمد المواد الغذائية من الخرطوم ومدينة الدويم بولاية النيل الأبيض إلى محلية أمبدة، موضحًا أن ذلك خلق غلاءً شديداً في المواد التموينية.

وكشف عن حجز (30) سيارة مُحمّلة بالمواد التموينية في مناطق الدعم السريع، وأن الجيش أغلق “تلاجة موز” كانت تأتي من مدينة سنار والدمازين ومنع دخول المواد الغذائية والفواكة إلى محلية أمبدة، ولكنه يسمح للأفراد بجلب السلع الغذائية الشخصية من سوق صابرين الواقع في محلية كرري، حيث يسيطر الجيش السوداني.

وأوضح أن ذلك مؤشر لغلاء شديد وندرة في الحصول على الأموال نقدًا، مع ارتفاع في نسبة التحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية، معتبرًا ذلك مؤشر لمجاعة في الأيام القادمة.

وقال لـ(السوداني) إنّ قوات الدعم السريع نفّذت حملة حجزت كل “الركشات” في محلية أمبدة ووضعتها في قسم بالحارة الـ18، كما أنها أيضًا حجزت المركبات الأخرى وأصبحت لا توجد أي وسيلة للمواصلات.