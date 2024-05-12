الخارجية تشيد بتقرير هيومن رايتس عن جرائم الدعم السريع بغرب دارفور وتدين التقاعس الدولي

الخرطوم: السوداني

أشادت وزارة الخارجية السودانية نتائج التقرير الأخير لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” عن أحداث غرب دارفور الذي يتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم تطهير عرقي، وأشارت إلى أن هناك تقاعسا عالميا تجاه الفظائع التي اُرتكبت.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، السبت، إن التقرير كشف عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، خاصة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي واسع النطاق، مشيرة إلى أن هذا ما ظلت تنبه له المجتمع الدولي وتحذر من نتائجه الخطيرة.

وأضاف البيان أن مطالبة التقرير بعقوبات دولية على “قائد المليشيا ونائبه وقيادات تابعة لهما، تعضيد لما طالب به مشرعون بارزون من الولايات المتحدة بتطبيق العدالة الجنائية الدولية على قادة المليشيا”.

وتابع البيان: “لا شك أن التصعيد الحالي من المليشيا الإرهابية لاعتداءاتها على مدينة الفاشر، وانتهاجها سياسة الأرض المحروقة وإزالة قرى كاملة من على الأرض، وقصفها المستمر للأحياء السكنية التي تخلو من وجود عسكري، هو إحدى النتائج الماثلة للتقاعس الدولي في مواجهة جرائمها”. وقالت: “كما هو معروف فإن مدينة الفاشر تحتضن أكبر عدد من النازحين من فظائع المليشيا في مناطق دارفور الأخرى. وعليه فإن استهداف الفاشر هو استهداف للنازحين والمدنيين”.

وأكدت وزارة الخارجية أن القوات المسلحة والقوات المشتركة قادرة على هزيمة ما وصفته بالمخططات الشريرة.

ولفتت النظر إلى أن التصعيد في الاعتداءات على الفاشر يأتي رغم المطالبات الصادرة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدد من كبار المسؤولين الغربيين بعدم مهاجمة المدينة.

وقالت إن هذا يعني “أن المليشيا لا تلقي بالاً لمثل تلك الدعوات التي لا تصاحبها إجراءات دولية جادة لإجبارها على وقف عدوانها”.

وأكدت أن تقرير هيومان رايتس ووتش قدم وصفاً تفصيلياً للأساليب الإجرامية والإرهابية التي اتبعتها “المليشيا على مدى شهور طويلة لإخلاء ولاية غرب دارفور من سكانها، مما يرقى للإبادة الجماعية”.

وأضافت: “إنه من المستغرب أن تصر دوائر غربية وموظفون أمميون على أن يكون معبر أدري – الجنينة، هو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية للسودان، لا معبر الطينة المتفق عليه.

وأشارت إلى أن الإصرار على دخول المساعدات عبر الجنينة التي أخلتها “المليشيا” من سكانها “بأساليبها الإرهابية” سيوفر لها سلاحاً جديداً ضد المدنيين والنازحين في دارفور الذين سيكونون تحت رحمتها للحصول على احتياجاتهم الإنسانية.

وجددت الوزارة التذكير بالفظائع التي تتمادى “المليشيا في ارتكابها بولاية الجزيرة وأجزاء من العاصمة والولايات الأخرى، باستهدافها المستمر للقرى الآمنة.