كباشي يتفقد سير العمليات في الخطوط الأمامية بمنطقة الفاو

متابعات: السوداني

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، شمس الدين كباشي، اليوم إلى محلية الفاو بولاية القضارف، يرافقه والي القضارف اللواء الركن معاش محمد أحمد حسن واللواء ركن، محمد عباس اللبيب، نائب مدير جهاز المخابرات العامة.

وتفقد كباشي سير العمليات في الخطوط الأمامية بالمنطقة الشرقية. وكان في استقباله قائد المنطقة اللواء ركن، محمد الحسن العماس.

وتلقى تنويراً حول مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وأثنى على الانسجام التام والروح القتالية العالية للقوات المرابطة.