لجان المقاومة: مليشيا الدعم السريع تعتقل 17 من متطوعي تكية مربع 15 شمبات

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة امتداد شمبات الأراضي في بيان اليوم الأحد، إن مليشيا الدعم السريع اعتقلت 17 من متطوعي تكية مربع 15 بشمبات الأراضي.

وأشار البيان إلى أن التكية وشبابها يعملون من بداية الحرب في تقديم المساعدة إلى إنسان المنطقة في محاولة لتلبية الاحتياجات الأساسية والمُلحّة بعيداً عن أي تحييد أو استقطاب ولا حتى تحت راية لجنة المقاومة. بل وقامت بهذا الدور في تكافل وتعاضد منقطع النظير.

وتابع البيان: “نحن في لجنة مقاومة شمبات الأراضي نؤكد بأن المتطوعين ليس لهم علاقة بمجريات الحرب ولا يعملون إلا لمصلحة وخدمة منطقتهم وتخفيف آثار الحرب على أهلهم وذويهم وجيرانهم”.

وحمّل البيان مليشيا الدعم السريع كامل المسؤولية عن سلامتهم وطالب بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.