وزارة الخارجية: لم تتلق سفارة السودان في واشنطن أو في أي عاصمة أخرى طلباً من بيرييلو لمنحه تأشيرة الدخول للسودان

بورتسودان: السوداني

أوضحت الخارجية السودانية، عدم صحة ما جاء في التصريحات المنسوبة للمبعوث الأميركي للسودان، توم بيرييلو، بأن حكومة السودان رفضت منحه تأشيرة دخول للبلاد.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس: “لم تتلق سفارة السودان في واشنطن أو في أي عاصمة أخرى طلباً من السيد بيرييلو لمنحه تأشيرة الدخول. وقد راجعت سفارة السودان في واشنطن وزارة الخارجية الأميركية حول هذه التصريحات المفترضة، وأكدت الأخيرة أن المبعوث الخاص لم يصرِّح بذلك”.