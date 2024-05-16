بعد غياب سنوات عنهم.. حادث مؤلم ينهي حياة أب أثناء استقبال أسرته بالسعودية

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أنهى حادث سير أليم بالممكلة العربية السعودية حياة أب سوداني يدعي (فتح الرحمن الطيب)، أثناء استقباله لأسرته التي كانت تنتظره في الجانب الآخر من الشارع.

تعود التفاصيل أن الأب قام بإرسال كرت زيارة لزوجته وأولاده بعد غياب عنهم دام عامين، وصلت الأسرة عن طريق الأردن ثم الرياض ثم إلى النماص، حيث يقيم الأب عن طريق النقل الجماعي حيث كان في انتظارهم.

بالفعل وصلت الأسرة المحطة المعنية ولكن عندما هم الأب لقطع الشارع لاستقبالهم أتت من الجانب الآخر سيارة مسرعة يقودها شاب سعودي، لتصدم الأب الذي توفي في الحال قبل أن يلتقي بزوجته وأبنائه الذين كان يفصل بينه وبينهم شارع الأسفلت فكان الأمر بمثابة صدمة كبيرة لهم ليتم نقله للمستشفى ثم مواراة جثمانه الثرى في موكب مهيب.