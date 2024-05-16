برعاية فرنسية.. كيف ستكون عودة حمدوك للسلطة بداية نهاية حميدتي

بعد سقوط نظام عمر البشير -الإنقاذ، لم يشهد السودان حتى اليوم استقرار سياسي أو اقتصادي يُذكر، بل على العكس تحولت البلاد إلى ساحة للتدخلات الخارجية والانقسام الداخلي والفوضى، انتهت بحرب أهلية مدمرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، دفع ثمنها غالياً الشعب السوداني الذي تشرذم إلى جماعات من اللاجئين والنازحين والجرحى والمشردين، بعكس مطالب ثورة ديسمبر المجيدة، التي تنادي (حرية سلام وعدالة).

ذلك دفع بعض الباحثين والمحللين في سياق البحث بالأزمة السودانية إلى دراسة الشخصيات السياسية التي تصدرت المشهد السياسي في السودان خلال فترة الثورة وما بعدها، ولعلّ رئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد لله حمدوك أبرز تلك الشخصيات.

حمدوك ورقة أوربا الرابحة في السودان

وفقاً لمراقبين فقد حظي حمدوك بدعم أمريكي وغربي (فرنسي وبريطاني) كبير عند تسلمه رئاسة الحكومة الانتقالية في 2019. حققت حكومته بعض الانجازات الاقتصادية البسيطة، ولكنها فشلت بتحقيق أي انجاز سياسي، كما أن حمدوك لعب خلال فترة حكمه دوراً سلبيا ساهم بشكل كبير بتعميق الخلاف بين المكونين المدني والعسكري ولم يساهم بتحقيق أي تقدم في العملية السياسية، ليستقيل من منصبه في أكتوبر 2021 ويغادر البلاد إلى الامارات العربية المتحدة التي لايزال يقيم فيها حتى اليوم، ويمارس نشاط السياسي واتصالاته مع الدول الغربية من هناك.

ويؤكد المراقبون أن حمدوك مازال يحظى بتأييد شعبي، وهو الخيار الأمريكي والأوروبي الأول للسودان.

آمال فرنسية كبيرة على عاتق حمدوك

في السياق ذاته، كشفت بعض المصادر الإعلامية في الأيام القليلة الماضية عن مساعي فرنسية حثيثة لإعادة حمدوك إلى السلطة. حيث كان قد التقى، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 15 أبريل/ نيسان الماضي، برئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر باريس حول تقديم الدعم للأزمة الإنسانية في السودان. وما أثار إشارات الاستفهام، بأن هذا اللقاء جاء في الوقت الذي لا يملك فيه حمدوك أي منصب أو صفة رسمية لتمثيل السودان في المحافل الدولية، بالإضافة الى أن دولة السودان لم تكن ممثلة بأي مسؤول رسمي.

أهداف باريس من إعادة حمدوك للسلطة

وبحسب مصادر دبلوماسية عربية، فإنه جرت محادثات بين ماكرون وحمدوك على هامش مؤتمر باريس الأخير حول وعود فرنسية بإعادة عبدلله حمدوك لرئاسة الوزراء في السودان مقابل تقديمه ضمانات بإقامة قاعدة عسكرية فرنسية في السودان.

بدورهم أكد عدد من المختصين بالشأن السوداني أن المساعي الفرنسية لعودة حمدوك للسلطة ليس فقط لمصالح اقتصادية أو نفوذ سياسي، بل أيضاً، بهدف إعادة نفوذها السياسي والعسكري إلى أفريقيا انطلاقاً من السودان ذو الموقع الاستراتيجي الهام والغني جداً بالثروات، وخاصة بعد أن فقدت نفوذها بعدة دول أفريقية مثل مالي وغينيا بوركينا فاسو والنيجر ومؤخرًا الغابون.

ويشير خبراء الشأن السوداني إلى أنه بجانب كل ما سبق فإن حصول فرنسا على موطئ قدم في السودان سوف يساعد باريس على وضع حد للنفوذ الأمريكي المتنامي في القارة السمراء، والذي تمثل بدعم قوات البرهان بالمرتزقة الأوكران، وهو ما اعترفت به كييف رسمياً، بالإضافة لإرسال وتدريب جماعات مسلحة في عدة دول أفريقية مجاورة. كما أن نفوذ باريس سوف يخفف من طموحات واشنطن من التمدد في مناطق النفوذ الفرنسية التقليدية في أفريقيا.

موقع حميدتي في خطة ماكرون-حمدوك

وبحسب الخبراء فإن الذراع العسكري لباريس ونفوذها في السودان يتمثل بقوات الدعم السريع، وهو ما جرى فعلياً ولكن بشكل غير مباشر، مستشهداً بما فعلته باريس العام الماضي، عندما ساهمت بنقل السلاح الإماراتي لقوات الدعم السريع عن طريق قواعدها العسكرية الموجودة في تشاد مما يؤكد على أنها تدعم وبشكل مباشر أحد طرفي الصراع على حساب الأخر.

ولذا فإن باريس تحاول دعم ورعاية تحالف غير معلن بين حمدوك ومحمد حمدان دقلو “حميدتي” ولكن ليس بشكل علني واضح، حيث أن باريس لن تدعم قوات الدعم السريع بشكل مباشر ضد الجيش السوداني، بسبب الجرائم الأخلاقية المرتبطة بالدعم السريع والاتهامات التي تطالها بـ”الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” في عدة مدن سودانية خلال الحرب.

ووفقاً لعبدلله فإن باريس لن تتحمل عبئ الاتهامات الدولية بالجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع لذا فمن المؤكد أنها ستقوم بعزل حميدتي وشقيقه عبد الرحيم من قيادة القوات وتصفيتهم، أو محاكمتهم من خلال تقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية لاحقاً، أما الأن فيتم فقط تأجيل الإتهامات والمحاسبة إلى ما بعد الحرب وعودة حمدوك لمنصبه مرة أخرى.

وبحسب الخبراء فإن فرنسا تعلم جيداً أن عودة حمدوك للسلطة مرتبطة بإنتصار قوات الدعم السريع، ولذلك تستخدم قوتها الدبلوماسية لمنع توجيه أي اتهام رسمي حالياً لحميدتي قبل إنتهاء الحرب. وعند تنفيذ المخطط كاملاً وعودة حمدوك للسلطة سيتم التخلص مباشرة من حميدتي.