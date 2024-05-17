1200 حالة اصابة بـ “الملاريا” في منطقة البراري

ام درمان: مشاعر أحمد

كشف المتطوع في غرفة الطوارئ المركزية بالبراري، عباس الطيب لـ (السوداني)، عن 1200 حالة مصابة بالملاريا وصنفت المنطقة بانها وبائية منذ شهر يناير الماضي.

واشار الى تصنيف المنطقة بوباء البلهارسيا ، بسبب انقطاع المياه واستخدام مياه الابار تسبب في امراض في الجهاز الهضمي، مؤكدًا حوجتهم لادوية تخفف من الوضع الصحي.

ووصف الطيب الوضع الصحي في منطقة البراري بـ (المنهار)، وان الدعومات توقفت تماما وان اخر منحة كانت في شهري اكتوبر ونوفمبر الماضي .

وقال ان المسشتفي الوحيد لذي يعمل هو مسشتفي دريم الخاص بالنساء والتوليد الا انهم في الغرفة اتفقوا معهم على عمل بعض الفحوصات بنسنبة 50% للحالات الحرجة التي تحولها الغرفة اليهم، وذلك الاتفاق منذ 4 شهور .