وفاة فنانة وتوأمها برصاص الدعم السريع أثناء مطاردتهم بصاً سفراً

أخبار السودانالمنوعات والفنون
By admin

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أعلن عدد من الفنانين، عن وفاة الفنانة السودانية، أماني إبراهيم وتوأمها برصاص الدعم السريع، أثناء انتقالهما وآخرين ببص سفري من مدينة رفاعة إلى القضارف، حيث قامت قوات من الدعم السريع بمطاردة البص وإطلاق الذخيرة عشوائياً على ركاب البص لتتوفى وتوأمها في الحال إثر الإصابات مع وقوع عدد من المصابين من ركاب البص.

نعتها صديقتها زميلتها الفنانة، ناهد محجوب بقولها: (صحبتي وأختي وكل شئ، أنا ما مصدقه يا جماعة أنا ما مصدقة، أماني صحبتي وأختي اتوفت شهيدة، أدعوا ليها يا جماعة، حسبي الله ونعم الوكيل).
ما يجدر ذكره أن الفنانة أماني إبراهيم الشهيرة بـ(أماني رفاعة) خريجة البرنامج التلفزيوني (نجوم الغد) الدفعة 18، لها عدد كبير من المشاركات الفنية التلفزيونية، بجانب إحيائها للحفلات العامة والخاصة.

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