الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في السودان

حذّرت الأمم المتحدة من شبح المجاعة في السودان بسبب النقص الحاد في تمويل الاستجابة، مطالبة المانحين بالإيفاء بتعهداتهم، من أجل تمكن المنظمات الأممية من تقديم المساعدات في البلد الذي يشهد نزاعاً مسلحاً منذ العام الماضي.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها لم تتلق سوى 12 بالمئة من تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار طلبته لمساعدة السودان.

وقال ينس لايركه الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن “هذا ليس مجرد نداء يواجه نقصاً في التمويل، بل إنه نداء يواجه نقصاً كارثياً في التمويل”.

وأضاف: “إذا لم تصل المزيد من الموارد بسرعة، لن تتمكن المنظمات الإنسانية من تكثيف جهودها في الوقت المناسب لدرء المجاعة ومنع المزيد من الحرمان”.

وحذّر المتحدث الأممي، قائلاً: “في السودان، يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية.. المجاعة تقترب.. الأمراض تقترب.. القتال يقترب من المدنيين خصوصاً في دارفور”.

وقال لايركه:”حان الوقت الآن لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها ويكثفوا جهودهم ويساهموا في مساعدة السودان، وأن يكونوا جزءاً من تغيير المسار الحالي الذي يؤدي إلى الهاوية”.

شارك الخبر