بعد إعلان دعمها للجيش وترديدها (براؤون يا رسول الله).. الفنانة “جواهر” تغني لـ(المستنفرين)

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

قدمت الفنانة السودانية المُقيمة بالقاهرة (جواهر بورتسودان) عملاً فنياً جديداً، من كلمات ود الناجي ألحان فضل أبو لين؛ توزيع موسيقي أحمد عبد اللطيف بعنوان (أولاد الوطن).

ما يجدر ذكره أن الفنانة “جواهر” كانت رددت نشيد “براؤون يا رسول الله” أثارت وقتها من خلالها الجدل، ما بين مؤيد ومعارض لتقديمها العمل، وفي الوقت ذاته كانت أعلنت دعمها للقوات المسلحة السودانية.

يقول مطلع من أبيات أغنية (أولاد الوطن):

أولاد الوطن لبوا نداهو وجو

المستنفرين العدو هانوه

ديل ما اتأخروا يوم

داخلين الخرطوم

في صفوف الجيش خلوا الطير يحوم