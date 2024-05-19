أحزان طه عثمان إسحق

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

صدق الله العظيم.

رئيس التحرير الأستاذ عطاف محمد مختار واسرة (السوداني) يشاطرون الأستاذ طه عثمان إسحق المحامي، الأحزان في وفاة شقيقته، المرحومة الأستاذة الفاضلة

فاطمة عثمان إسحق

زوجة الباشمهندس محمد محمدين آدم صبي، والدة السماني ونازك ومناهل ومنال وفدوى، التي إنتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية صباح اليوم في الفاشر.

تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والهم أهلها وصحبها وجيرانها الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)