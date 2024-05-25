تخريج الدفعة الأولى من مشروع “زين” للإسعافات الأولية

أم درمان: السوداني

نجحت شركة زين للاتصالات، في تنظيم مشروع الإسعافات الأولية الذي انطلق بأم درمان ضمن مبادرات شركة زين لدعم الشباب، بالتعاون مع مركز الخيف للدراسات والتدريب.

الخميس الماضي تم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من متدربي مشروع الإسعافات الأولية الذي أنطلق بأم درمان ضمن مبادرات شركة زين لدعم الشباب والمجتمعات والتضامن معهم خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل من العام الماضي، وقوامها 50 متدرباً ومتدربة بعد أن اكملوا دورةً متقدمة في الإسعافات الأولية على أيدي كوادر ذات خبرة طويلة في هذا المجال.

وأكد الأستاذ عبد الرحمن أحمد الضي ممثل شركة زين خلال كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة بأن شركة زين سعيدة بهذه الشراكة مع مركز الخيف في إطلاق هذا المشروع الحيوي الهادف الذي يتسق مع الأهداف المجتمعية للشركة وسعيها لتنمية وتطوير مهارات الشباب، وأبان الضي أن تخريج الدفعة الأولى من المشروع الذي يهدف لتأهيل 150 فردا إنما هو مقدمة لدورات قادمة وقد انطلقت بالفعل الدورة الثانية في 21 مارس وستتوالى أعمال المشروع في الفترة المقبلة.

ويقوم بالتدريب نخبة من الكوادر ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، ساهمت في تقديم دورة متقدمة تؤهل المتدرب لمواصلة تطوير مهاراته وتنمية قدراته في هذا المجال الحيوي مع منح شهادة معتمدة بعد إكمال الدورة.

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