عودة التيار الكهربائي تدريجياً في محلية شرق النيل

كتبت: مشاعر أحمد

بدأ التيار الكهربائي في العودة تدريجياً إلى أحياء محلية شرق النيل بعد انقطاعٍ تام دام حوالي ثلاثة أشهر.

وقالت غرفة طوارئ شرق النيل في توضيح نشرته على صفحتها بالفيسبوك، إن انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية، أثر على توفر الإمداد المائي بالمنطقة، مؤكدة استمرار أعمال الصيانة حتى نهاية هذا الأسبوع لضمان عودتها لجميع الأحياء بالمحلية.

وقالت مسؤول المكتب الإعلامي لغرفة طوارئ شرق النيل، هند الطائف لـ(السوداني)، إن انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية أثر تأثيراً كبيراً على الإمداد المائي والمراكز الصحية ومراكز غسيل الكلى والمطابخ المشتركة. وأكدت استمرار أعمال الصيانة حتى نهاية الأسبوع لضمان عودتها إلى كافة الأحياء بالمحلية.

وأشارت إلى أن أهم الأسباب في تأخر الصيانة كانت السرقات التي طالت زيوت المحطات التحويلية، وأعطال كبيرة يبذل المهندسون جهدهم لصيانتها.

وأبانت أن الكهرباء عادت في الحاج يوسف في شارع الكلس والمايقوما شرق والمزدلفة جنوب ولكنها لم تصل إلى الحاج يوسف شمال بكامل مربعاتها وأجزاء واسعة من ود فيعة والامتداد، بالإضافة إلى أنّها رجعت جزئياً في وادي سوبا.