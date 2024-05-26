الرئيس أفورقي يستقبل مالك عقار

متابعات: السوداني

استقبل الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، اليوم بالعاصمة الإريترية أسمرا، نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، بحضور وكيل وزارة الخارجية وسفير السودان بإرتيريا.

وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك وفق استراتيجية حكومة السودان لبناء علاقات خارجية متوازنة، مبنية على الاحترام وحماية المصالح المشتركة بين السودان وأصدقائه الذين وقفوا إلى جانبه حكومةً وشعباً إبان فترة الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأكد الرئيس أفورقي، وقوفه إلى جانب السودان والعمل مع حكومته لإنهاء معاناة السودانيين جرّاء تداعيات الحرب والنزوح واللجوء، مشدداً على واجب قادة حكومة السودان في السير به إلى برّ الأمان في ظل المؤامرات الكبيرة التي تحاك ضده وخطط تقسيمه.

من جانبه، قدم نائب رئيس مجلس السيادة، تنويراً للرئيس أفورقي حول تطورات الوضع الإنساني والموقف العسكري والمبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية وموقف الحكومة منها، مجدداً حرص السودان وانفتاحه على كافة المبادرات التي تحفظ للشعب السوداني كرامته وسيادة دولته.