تعديل مواعيد حظر التجوال بالولاية الشمالية

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله، أمر طوارئ بتعديل مواعيد حظر التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية الشمالية.

وتبدأ مواعيد حظر التجوال من الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

ويسري أمر الطوارئ داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية اعتباراً من اليوم السابع والعشرين من شهر مايو الجاري.

وحذّر نص القرار، نقلاً عن وكالة السودان للأنباء، اليوم الاثنين كل من يخالف أحكام هذا الأمر، وتُطبّق عليه العقوبات الواردة في أمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2023، وعلى الجهات المُختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.

وفي 17 ديسمبر العام الماضي، أصدر والي الولاية الشمالية المكلف، عابدين عوض الله، أمر طوارئ رقم (5) لسنة 2023.

وقضى القرار وقتها بحظر التجوال وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء ووسائل النقل بالولاية، وذلك نسبةً للظروف الأمنية.

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