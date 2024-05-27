الهادي إدريس: استمرار الحرب والفراغ الدستوري أكبر مهدد لوحدة السودان

أديس أبابا: وكالات

طالب القيادي بالجبهة الثورية، عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس، المجتمعين الدولي والإقليمي ومؤسساتهما بعدم الاعتراف بحكومة الحرب في بورتسودان.

ولفت لدى كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لـ«تنسيقية تقدم» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الاثنين، إلى أن استمرار الحرب والفراغ الدستوري؛ بسبب غياب سلطة شرعية أصبح أكبر مهدد لوحدة السودان.

وأشار إلى أن الحل السلمي لأزمة البلاد يكون عبر عملية سياسية تخاطب جذور وأسباب النزاع، وتؤسس لترتيبات سياسية ودستورية جديدة.

وأشار إلى أن استمرار حكومة بورتسودان “غير الشرعية” سوف يكون سببًا لتقسيم البلاد.