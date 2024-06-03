الآلية الأفريقية تتجه لتيسير حوار بين الفرقاء السودانيين خلال أسابيع

الخرطوم: السوداني

قررت آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى، الاثنين، تيسير حوار شامل بين الفرقاء السودانيين خلال أسابيع.

والتقى نائبا رئيس هيئة قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الهادي إدريس وهيام بشرى، وعضوا الهيئة أسماء محمود وبكري الجاك، وأمين عام التحالف الصديق المهدي، بالآلية الأفريقية برئاسة محمد شمباس وسيمبوسا وواندير.

وقالت “تقدم” في بيان اليوم الاثنين، إن وفد الآلية الرفيعة كشف عن “أن الاتحاد الأفريقي على وشك تيسير حوار شامل بين السودانيين خلال الأسابيع المقبلة”.

وأشارت إلى أنّ الآلية أخطرتهم بجهودها لإيقاف الحرب في السودان عبر حل سياسي شامل يتم التفاوض عليه بين السودانيين أنفسهم، حيث يعمل الاتحاد الأفريقي على توحيد الجهود الساعية للسلام.

وأكدت الآلية، وفقًا للبيان، أن منبر جدة هو “الوحيد الفاعل” حاليًا من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار.

وقالت تنسيقية “تقدم” إن وفدها قدم إلى آلية الاتحاد الأفريقي، خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تنويرًا عن أوضاع السودانيين المأساوية في مناطق الحرب والنزوح واللجوء، خاصةً بعد اتساع نطاق النزاع وخطر المجاعة الذي أصبح أمرًا واقعًا وحقيقيًا.

استعرض الوفد، خطة “تقدم” الخاصة بعقد مائدة مستديرة للقوى الرافضة للحرب والداعمة للانتقال المدني، بغرض التوصل إلى رؤية حول إيقاف الحرب، قبل الذهاب إلى عملية سياسية ترتب أوضاع البلاد بالتزامن مع وقف إطلاق النار.