الدعم السريع تغتال 9 أشخاص فارين من الفاشر على أساس عرقي

الخرطوم: السوداني

اغتالت قوات الدعم السريع 9 أشخاص على أساس عرقي كانوا في طريقهم من مدينة الفاشر إلى بلدة “مليط” هرباً من المواجهات الدامية التي تشهدها عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال محمد جدو أحد ذوي الضحايا لـ”سودان تربيون”، إن “قوة من الدعم السريع في الجزء الشمالي لمدينة الفاشر، أوقفت أمس الاثنين مركبة كانت تقل عدداً من المواطنين وهم في طريقهم إلى مليط – نحو 65 كيلومتراً شمالي الفاشر – بعد زيادة رقعة المواجهات المسلحة، وأمرت 9 من الشباب بالنزول من المركبة وأطلقت عليهم النار أمام ذويهم وأردتهم قتلى في الحال”.

ورأى جدو أنّ الاستهداف الذي تعرض له الضحايا تم على أساس عرقي، بعد أن وجّـه عناصر الدعم السريع اتهامات لبعض القتلى بأنهم موالون للقوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة والتي تقود معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع في أطراف الفاشر، وأوضح أن الانتشار الكثيف لقوات الدعم على طول الطريق الرابط بين الفاشر ومليط تسبب في إعاقة حركة الراغبين في الخروج من المدينة الملتهبة، ونوّه إلى أنّ أفراد الدعم السريع يرتكبون انتهاكات واسعة ضد الفارين تشمل التعذيب والقتل والاعتقال بحجة مناصرة الحركات المسلحة، علاوةً على فرض رسوم باهظة على ملاك المركبات التي تعمل في نقل المواطنين.

وقال شهود عيان لـ”سودان تربيون”، إن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة قصف وبشكل مكثف، تجمُّعات قوات الدعم السريع في الجزء الشرقي لمدينة الفاشر، وأشار الشهود إلى أنّ المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع حاولت التصدي للمقاتلة، بينما تجددت المواجهات البرية بين أطراف النزاع في المحور الشرقي للمدينة باستخدام كافة أنواع الأسلحة، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.