مليشيا الدعم السريع تغتال الصحفي معاوية عبد الرازق و(3) آخرين في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

اغتالت، مليشيا الدعم السريع، بكل وحشية ودموية، الصحفي الخلوق، معاوية عبد الرازق، و(3) من أفراد أسرته، في منزلهم بضاحية الدروشاب – شمال الخرطوم. مواصلة جرائمها تجاه الشعب السوداني، واستهداف الصحفيين.

وأدانت كل من شبكة الصحفيين ونقابة الصحفيين، حادثة الاغتيال البشعة، وندّدتا بجرائم المليشيا في استهداف الصحفيين عبر الاعتقال والاستهداف المباشر، لإسكات صوت الصحافة.

تغمدهم الله بواسع رحمته، وحشرهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

والعزاء موصول من صحيفة (السوداني) لجميع أفراد أسرته خاصة، والوسط الصحفي عامة.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)