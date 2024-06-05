مليشيا الدعم السريع تغتال الصحفي المخضرم مكاوي محمد أحمد في قرية ود النورة

الجزيرة: السوداني

اغتالت مليشيا الدعم السريع اليوم، شهيد الصحافة، الصحفي المخضرم، مكاوي محمد أحمد، في هجومها على قرية ود النورة صباح اليوم، بولاية الجزيرة، حيث ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب سقط خلالها مئات المدنيين الأبرياء.

كان الراحل الذي يعمل بوكالة السودان للأنباء، حسن المعشر، طيب الخُلق.

أسرة (السوداني) تسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وذويه الصبر الجميل.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة، ولعموم الصحفيين والصحفيات.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)