الاتحاد الأوروبي يعبر عن فزعه من مذبحة الدعم السريع بقرية ود النورة

الخرطوم: السوداني

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن “فزعه” إزاء تقارير “موثقة عن مذبحة أخرى لا معنى لها”، بحق أكثر من 100 قروي أعزل ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرية ود النورة بولاية الجزيرة.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في بيان اليوم الجمعة، إنّ “الاتحاد الأوروبي يستثمر بشكل كبير في التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها الفئات المتحاربة منذ بداية الصراع الذي دام أكثر من عام لضمان ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بشكل كامل” – وفق ما نشره موقع الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية الإلكتروني.

وطالب الاتحاد الأوروبي، بالوقف الفوري لـ”الأعمال العدائية”، والسماح بوصول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.