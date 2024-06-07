د. جبريل إبراهيم يكشف آخر تطورات اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان

متابعات: السوداني

كشف وزير المالية، د. جبريل إبراهيم محمد، أن المحادثات متواصلة مع الجانب الروسي منذ سنوات طويلة بشأن توقيع اتفاق مع الخرطوم حول نشر قاعدة عسكرية روسية في بورتسودان.

وقال الوزير لقناة RT الروسية رداً على سؤال حول حديث عن رغبة روسيا في شراء قطعة أرض لهذا الغرض: “حتى الآن يجري الحديث حقيقة عن رغبة روسيا في أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر، وليس عن شراء قطعة أرض لهذا الغرض”.

وأضاف الوزير: “هذا من حق روسيا طبعاً ومن حق الدول الأخرى أيضاً.. ونحن في السودان نتمتّع بطول ساحلي يطل على الأحمر يبلغ 780 كيلومتراً ولا مانع أن يكون لدينا أصدقاء وشركاء في هذا الساحل”.

وتابع: “الفكرة لا تدور حول خبراء عسكريين أو قاعدة كبيرة، وإنما نقطة خدمية تصل إليها السفن الروسية وتحصل على ما تحتاج إليه من مواد التموين، وهذا أمرٌ لا نعترض عليه في الداخل وإنما الاعتراض يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلفائها”.

واختتم: “نحن نقول لهم إذا أردتم نقطة مماثلة فالساحل يتسع لنا جميعاً”.