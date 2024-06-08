مدير جامعة النيلين لـ(السُوداني): حجم الخسائر التي تعرّضت لها مؤسسات الجامعة بنحو مائة مليون دولار

بورتسودان: سوسن محجوب

قدر مدير جامعة النيلين بروفيسور الهادي آدم محمد، حجم الخسائر التي تعرّضت لها مؤسسات الجامعة بنحو مائة مليون دولار، وقال إنّ جميع الأصول الثابتة والمتحركة بالعاصمة الخرطوم زما دُمِّرت أو نُهبت، ومن بينها مركز امتحان إلكتروني حديث يحوي عشرة رلاف جهاز تاب، فضلاً عن تدمير ونهب مركز أنشأته الجامعة بمدينة رفاعة بلغت كلفته مائتي مليون جنيه.

ونوه في حديثه لـ(السوداني) أنهم أعدوا ملفات مفصلة بتلك الخسائرت وظلوا على تواصل مع وزير التعليم العالي الذي سلم نسخة منها وضمن ـــ خسائر القطاع إلى اللجنة العليا لإعادة الإعمار، لكنه أضاف أن حجم الدمار الذي طال القطاع يحتاج إلى جهد كبير في عرضه، وأردف: “لذلك لا بد للجنة من وزارة التعليم العالي تقوم بجولة خارجية للتنوير بتلك الأضرار.

وأشار آدم إلى أن الجامعة شرعت في توفيق أوضاعها بعد ـــ تطاول أمد الحرب، حيث افتتحت مراكز امتحانات لطلاب الكليات الطبية والصحية والتطبيقية، داخل السودان في ولايات: دنقلا، عطبرة شندي، كوستي، القضارف وبورتسودان، فضلاً عن ترتيبات لافتتاح مركز في محلية كرري، حيث يوجد عددٌ كبيرٌ من طلاب الجامعة، ومراكز خارجية في كل من دبي، الرياض، القاهرة، الدوحة ومسقط، وتجرى الترتيبات لافتتاح مركز في كمبالا، مشيراً الى أن تلك المراكز ستُقام بها ـــ ولأول مرة امتحانات طلاب الكليات الإنسانية.

ونوّه مدير جامعة النيلين، ان الجامعة تمكنت من تخريج. “ألف ومائة” طالب وطالبة، وتمكنا ـــ ولأول مرة من استخراج الشهادات إلكترونياً عبر رابط يقدم به الطالب ويتابع جميع مراحلها حتى توثيقها بوزارة الخارجية والتعليم العالي وتسليمها له أينما كان سواء داخل أو خارج البلاد.

وأوضح ان اجتماع مجلس أساتذة الجامعة أجاز في اجتماعه في مايو المنصرم استئناف الدراسة عن بُعد في جميع الكليات بما فيها ـــ الدراسات العليا بعد أن تحدد الجامعة لهم مراكز المناقشة سواء في مقر البعثات السودانية أو الجامعات التي لها اتفاقات مع الجامعة.

وأعلن آدم، عن تأسيس فرع دائم لجامعة النيلين بمدينة بورتسودان كمساهمة في تنمية المجتمع وتنفيذ مشروع لتأهيل المعلمين بمختلف المدارس خاصة ـــ غير خريجي التربية، بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، مع توفير فرص الدراسات العليا للمعلمين، فضلاً عن توفير الدبلوم العالي لطلاب الصحة العامة وطب المجتمع وتأهيل الكوادر الطبية.