مروة الدولية: لم أحيي أي حفل في فيصل (دي إشاعات ساي)!

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

نفت المطربة السودانية “مروة الدولية”، ما تردد في الأسافير عن إحيائها لحفل جماهيري بمدينة “فيصل” بالقاهرة، تم القبض من خلاله على مُخالفين وتم ترحيلهم.

من جانبه، أوضحت “الدولية” في تصريحها: (حقيقة اندهشت من الحديث المتداول، لأنني لم أقم بإحياء أي حفل جماهيري بمدينة فيصل وما يردده البعض إشاعات ساي، والفيديوهات المتداولة لحفل آخر ليس في فيصل كما جاء في الإشاعة).

ما يجدر ذكره أن عددا كبيرا من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي نشروا فيديوهات للفنانة مروة الدولية وهي تغني في إحدى الحفلات، مشيرين إلى أن الحفل الكبير حضرته أعداد كبيرة من السودانيين وكان في مدينة فيصل بالقاهرة وتم من خلاله القبض على عدد من المخالفين لشروط الإقامة وترحيلهم إلى السودان، قبل أن تنفي الفنانة الشائعة.