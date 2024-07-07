ترقية الصادق إسماعيل إلى رتبة الفريق وتعيينه مبعوثاً رئاسياً للبرهان.. وسبدرات مديراً لمكتب رئيس مجلس السيادة

كتبت: مشاعر أحمد

أجرى اليوم رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تغييرات محدودة في مكتبه.

ووفقاً للمصادر، فإنّ قراراً صدر بترقية اللواء الصادق إسماعيل، مدير مكتب رئيس مجلس السيادة إلى رتبة الفريق وتسميته مبعوثاً رئاسياً للبرهان.

ويعتبر الفريق الصادق إسماعيل أول الدفعة (36) كلية حربية، وأقدم لواء في القوات المسلحة، يُحظى بثقة رئيس مجلس السيادة، الذي سبق وأن كلّفه بعدد من الملفات والمهمات العسكرية، من بينها زيارات لعدد من الدول منذ اندلاع حرب أبريل العام الماضي. وتولى منصب مدير مكتب البرهان منذ عهد المجلس العسكري، وكام قبلها ملحقاً عسكرياً بالأردن.

يُذكر أنّ قراراً صَدَر كذلك بتسمية العميد ركن عادل سبدرات الذي ينتسب إلى الدفعة (41)، مديراً لمكتب البرهان بمجلس السيادة، وينحدر سبدرات من شرق السودان وسبق أن عمل ملحقاً عسكرياً بدولة تركيا.