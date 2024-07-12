غرفة طوارئ الدندر: مليشيا الدعم السريع الإرهابية تنهب المواد الغذائية وتوزعها على المواطنين مقابل حمل السلاح 

الخرطوم: السوداني

قالت غرفة طوارئ الدندر، إن “مليشيا الدعم السريع الإرهابية” استمرت في جرائمها، وامعنت في إذلال المواطنين، حيث أقدمت على جمع المواد الغذائية من مخازن التجار وبيوت المواطنين في غرب وشرق محلية الدندر ومدينة الدندر، وجمعت بضائع ومواد تموينية ومحاصيل زراعية وتوزيعها على الأفراد والأسر بعد تسجيل أسمائهم مقابل حمل السلاح والتعاون معهم، ومن يرفض ذلك يتعرّض للضرب والإهانة والإذلال وأحياناً القتل.

وأضاف بيان لغرفة طوارئ الدندر، اليوم الجمعة، أن المليشيا استمرت في ترحيل المحاصيل الزراعية من سمسم وذرة إلى ولاية الجزيرة عبر (طريق الدندر – سنجة – جبل مويه – الحاج عبد الله – مدني).

وتابع البيان:” مع استمرار انتهاكات المليشيا، أصبح مواطن الدندر بين جحيم الجوع والمرض، وسندان الذل والإهانة والتدريب القسري والتعاون مع المليشيا، وانقطاع تام للكهرباء والمياه والاتصالات وفشل متوقع للموسم الزراعي بعد مُصادرة آليات المواطنين الزراعية ومحاصيلهم، مما ينذر بخطر المجاعة التي باتت تلوح في الأفق”.