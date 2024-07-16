بدء عمليات ترحيل الأجانب من الولاية الشمالية 

الدبة: السوداني

شَرَعت إدارة محلية الدبة بالولاية الشمالية، في عمليات ترحيل الأجانب، وبلغ عددهم نحو (302) فرد، بينهم (52) طفلا، بعد مكوثهم في حامية الجيش بالمحلية لمدة ثلاثة أيام.

وتفقّد المدير التنفيذي بالإنابة، الحسن إبراهيم ولجنة الأمن بمحلية الدبة، على سير عملية ترحيل الأجانب.

وقال مدير وحدة الدبة الإدارية، دفع الله محمد صديق، إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار بسط هيبة الدولة، ومحاربة الظواهر السالبة.

يُذكر أنّ الغرفة التجارية التزمت بتكلفة الإعاشة والترحيل، حتى منطقة القلابات وتسليمهم للجهات المختصة.