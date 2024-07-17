الهجرة الدولية: الحرب تؤدي لنزوح خُمس سكان السودان

متابعات: السوداني

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، عن نزوح حوالي خُمس سكان السودان بسبب الحرب في أكبر أزمة نزوح في العالم، لافتةً إلى أنه تم تسجيل فرار أكثر من 10 ملايين شخص عن منازلهم.

وذكرت المنظمة الدولية، في أحدث تقاريرها عن الأوضاع في السودان، أن أكثر من 2.2 مليون شخص فروا إلى دول أخرى منذ أن تفجّرت الحرب في أبريل 2023، بينما نزح نحو 7.8 مليون داخلياً، بالإضافة إلى 2.8 مليون آخرين نزحوا بسبب صراعات سابقة في البلاد.

وأشارت إلى أنه مع امتداد نطاق عمليات قوات الدعم السريع في جنوب شرقي البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، نزح أكثر من 150 ألفاً من ولاية سنار، كثيرون منهم للمرة الثانية أو الثالثة بعد مداهمات شنها مسلحو الدعم للأسواق والمنازل في البلدات الصغيرة والقرى بالولاية.

وفي سياق متصل، قال شبل صهباني ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، في تصريحات بعد زيارة للاجئين من إقليم دارفور التي خرج منها نصف عدد النازحين، “في تشاد، جميع اللاجئين الذين التقيت بهم قالوا إن سبب فرارهم من السودان هو الجوع”، لافتاً إلى أن وجود إفادات وتقارير عن استيلاء المقاتلين على جميع السلع الغذائية التي كان ينتجها النازحون محلياً في دارفور.