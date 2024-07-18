السودان: مليشيا الدعم السريع اغتصبت 217 سيدة وفتاة وجندت 6 آلاف طفل

بورتسودان: السوداني

كشفت الحكومة أن مليشيا الدعم السريع جندت أكثر من 6 آلاف طفل في صفوفها، وقامت بممارسة الاغتصاب والحمل والزواج القسري لأكثر من 217 فتاة وامرأة.

وأكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر في تصريح صحفي بالمنبر الإعلامي للوزارة اليوم الخميس، أن النائب العام كشف بالأرقام خلال مشاركته في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، انتهاكات المليشيا المتمردة التي ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وأبرزها قتل 5 آلاف مواطن و 8 آلاف آخرين من قبيلة المساليت بغرب دارفور، إلى جانب مجزرة ود النورة التي راح ضحيتها 227 قتيلاً و 150 جريحاً وقتل21 مواطناً وجرح 15 بقرية الشيخ السماني بولاية الجزيرة.

وقال جرهام إنّ النائب العام أكد لمجلس حقوق الإنسان، قدرة ونزاهة أجهزة العدالة الوطنية في السودان للوصول إلى تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مع إمكانية العمل بمبدأ التكاملية مع مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي في المجالات التي تحقق إنفاذ القانون والعدالة، مطالباً المجتمع الدولي بالمساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي للتعويض وجبر الضرر، وطالب دول الجوار بالعمل على تقديم المساعدة اللازمة للضحايا والشهود وإعادة المنهوبات.