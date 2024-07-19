وفاة بروفيسور الماحي إسماعيل مؤسس معهد الموسيقي والمسرح

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

توفي بمدينة بون الألمانية، الموسيقي، بروفيسور الماحي إسماعيل، أول من أسس المعهد العالي للموسيقى والمسرح “كلية الموسيقى والدراما” حالياً، ومن أوائل عازفي الكمان بفرقة الإذاعة.

عن رحيله قال الفنان د. عبد القادر سالم: “عمل الراحل ببخت الرضا في تدريس الموسيقى في ستينات القرن الماضي، وفي تعاونه

الممتد مع وزارة الإعلام، ساهم في البحث عن التراث الشعبي من خلال زياراته المتكررة للأقاليم، الراحل أسس معهد الموسيقى عام 1969، وقد عانى كثيراً لتحقيق هدفه بقيام معهد للموسيقى والدراما والفنون الشعبية”.

وأضاف: “الراحل اختارته إذاعة كولون بألمانيا خبيراً موسيقياً لها ووجوده هناك ساهم في تقديم الموسيقى الأفريقية ومن ضمنها السودانية، كرمته شركة دال مع عدد من الموسيقيين الذين ساهموا في دفع الحركة الموسيقية، باعتباره عازف كمان وباحثا ومؤسسا لمعهد الموسيقى”.