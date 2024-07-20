تفاصيل مصرع المتمرد (البيشي) بولاية سنار

سنجة: خاص (السوداني)

قالت مصادر طبية لـ(السوداني) بمدينة سنجة، إنّ قائد مليشيا الدعم السريع بمنطقة سنار المقدم عبد الرحمن البيشي، لقي مصرعه بمستشفى سنجة، متأثراً بجراحه، حيث تم إجلاؤه إلى مستشفى عاصمة الولاية الخميس الماضي، من قبل فريق إجلاء طبي يتبع للمليشيا.

وأضافت المصادر: “البيشي وصل للمستشفى في وضع حرج، فقد كان مصاباً إصابات بالغة الخطورة، في الصدر وحروق في الظهر والإليتين، وبتر في أصابع القدم اليسرى، وفقد كمية كبيرة من الدماء إثر النزيف، وخُضع لثلاث عمليات جراحية، إلا أن قلبه توقف مرتين وتم إسعافه، وفي التوقف الثالث لقي حتفه”. وتم دفنه صباح اليوم.

وأكد الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع، مقتل البيشي، في محور عمليات سنار.

ونعى العديد من قادة المليشيا ومستشاري حميدتي وأعوانهم، البيشي صباح اليوم. وتضاربت الأنباء حول موقع المعركة التي أصيب فيها، إلا أنه يُرجح تكون حول كوبري العرب، إثر قصف الطيران الحربي نهار الخميس الماضي.