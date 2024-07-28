أعلن عن إيقاف حفلات المُناسبات.. الفنان عاطف السماني: (حالياً مسرحنا فوق تاتشرنا)!

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أعلن الفنان “عاطف السماني” من مقر إقامته ببورتسودان التي قدم إليها مؤخراً، عن توقفه عن إحياء حفلات المُناسبات، وذلك من خلال رسالة بعث بها لجمهوره ومُحبيه.

وقال: (رسالة حب واحترام لكل الأحباب داخل مدينة بورتسودان الحبيبة.. نظراً للكم الهائل من الرسائل في بريد الصفحة عن الارتباطات والحفلات، حالياً مسرحنا فوق تاتشرنا.. وياريت الناس تقدر الموقف، وإن شاء الله ربنا يتم على خير لكل الأحباب، وإن شاء الله نحتفل عن قريب بوطن يسع الجميع، وطن معافى خال من التمرد).

واختتم حديثه: (حالياً كل ارتباطات المناسبات واقفة، كل الحب والاحترام جمهوري الحبيب في مدينة بورتسودان والنصر لقواتنا المسلحة السودانية).

ما يجدر ذكره أن الفنان عاطف السماني ظل موجوداً بأم درمان (أمبدة) منذ اندلاع الحرب مُغنياً للجيش، مُعلناً وقفته مع قوات الشعب المسلحة وحمل السلاح مُستنفراً للدفاع عن الأرض والعرض، قبل مغادرته أم درمان اليومين الماضيين إلى مدينة بورتسودان.