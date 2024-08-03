افتتاح مقر قناة النيل الأزرق في أم درمان تمهيداً لعودة البث

أم درمان: السوداني

افتتح والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم، مقر قناة النيل الأزرق الجديد في أم درمان تمهيداً لمعاودة بث القناة قريباً.

والي الخرطوم، رحّب بعودة كل المؤسسات الفاعلة وسط المجتمع، وقال إن قناة النيل الأزرق من المنصات المهمة ذات الصيت الواسع وتتمتّع بقاعدة جماهيرية واسعة، لافتاً إلى أن مقر القناة جاء في توقيتٍ مُهمٍ لنقل الأحداث وحركة المجتمع من كرري وأم درمان وأمبدة.

وقال مدير قناة النيل الأزرق، عمار شيلا، إنّ القناة جهّزت موقع أم درمان لإيمانها القاطع بأهمية وجود كاميرا القناة وسط الأحداث، معرباً عن تقديره لتوجُّه والي الخرطوم وتشجيعه للقناة وكل الراغبين لاستعادة نشاطهم، وتعهّد بأن تعمل القناة على نقل نبض الشارع وحركة الجماهير وإتاحة الفرصة لكل المبدعين الذين ظلوا صامدين بأم درمان وكرري وأمبدة.